شركة أدوية سامراء: برنامج إنتاجي يتجاوز 3 مليارات دينار خلال الشهر الحالي

صرّحت شركة أدوية سامراء، اليوم الجمعة، بان البرنامج الانتاجي لشهر نيسان تجاوزت كلفته الاجمالية 3 مليارات، فيما اشار الى تغطيته حاجة السوق وتعزيز سياسة الاكتفاء الذاتي وخفض الاعتماد على الاستيراد، حيث ذكر المدير العام لشركة أدوية سامراء، محمد عبد القادر النعيمي، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "البرنامج الإنتاجي لشهر نيسان الجاري يعكس حجم الجهود الكبيرة التي تبذلها الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأدوية الأساسية للسوق العراقي بجودة عالية وأسعار مناسبة".

وأضاف، أن "الشركة مستمرة في تطوير خطوط الإنتاج وتوسيع الطاقة التشغيلية بما يسهم في خدمة المواطن العراقي وتعزيز الأمن الدوائي الوطني"، مشيراً إلى أن "شركة SDI تواصل تنفيذ برامجها الإنتاجية بشكل شهري لتلبية احتياجات السوق المحلي من المستحضرات العلاجية".

كما أوضح، أن "البرنامج الإنتاجي لشهر نيسان بلغت كلفته الإجمالية أكثر من 3 مليارات و14 مليون دينار، موزعة على خطوط إنتاج الحبوب، الكبسولات، الشرابات، المراهم، والباودرات، وشمل إنتاج مجموعة واسعة من المستحضرات الدوائية، من بينها المضادات الحيوية، الحبوب المسكنة كالباراسيتامول، وأدوية الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى مراهم وكريمات موضعية متعددة الاستخدامات".

فيما بيّن، أن "الشركة تمكنت من تحقيق عدد من الأهداف خلال هذا البرنامج، أبرزها تلبية طلبات وزارة الصحة والوكالة التسويقية للسوق المحلية، إلى جانب تغطية احتياجات الأسواق المحلية من المستحضرات الحيوية، وتحقيق كفاءة إنتاجية عالية وفق معايير الجودة العالمية".

كما لفت، إلى أن "البرنامج ينسجم مع أهداف الدولة في دعم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الأدوية المستوردة، ورغم التقدم المحقق، واجهت الشركة بعض التحديات خلال تنفيذ البرنامج، منها ارتفاع أسعار المواد الأولية على المستوى العالمي، والانقطاعات الكهربائية التي تم تجاوزها عبر منظومة المولدات الاحتياطية، فضلاً عن الحاجة المستمرة للصيانة الدورية لبعض خطوط الإنتاج لضمان استمرارية العمل بكفاءة".

وتابع، أن "هذا البرنامج يعكس التزام شركة أدوية سامراء بتعزيز قدراتها الإنتاجية والارتقاء بمستوى الصناعة الدوائية المحلية، من خلال الجهود المتواصلة لكوادرها الفنية والإدارية، والاستمرار في تقديم منتجات عالية الجودة تدعم النظام الصحي العراقي وتلبي احتياجات المواطن بشكل مباشر".