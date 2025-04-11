وزارة التجارة تعلن إطلاق عملية النقل والإضافة الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة التجارة، اليوم الجمعة، عن إطلاق عملية النقل والاضافة بتطبيق البطاقة التموينية الاسبوع القادم، فيما بينت أن المرحلة الثالثة لتطبيق التموينية ستمنع الوكلاء من التلاعب والصرف خلافا للتعليمات، حيث ذكر مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة في وزارة التجارة طالب حسن نعمة في تصريح للوكالة الرسمية، إن "تطبيق البطاقة التموينية متاح الآن لاكثر من 20 مليونا و900 الف فرد موزعين على عدة محافظات وهي، واسط، وصلاح الدين، وبغداد، والانبار، وميسان، والديوانية، والمثنى"، لافتاً إلى أن "قرابه 15 مليون مواطن منهم حدث بياناته خلال الفترة من 2024/11/25 لغايه هذه اللحظة وبتاريخ متفاوت من محافظة إلى اخرى، حيث كان البدء في محافظة واسط وبعدها تم الانتقال الى بقية المحافظات".

وبين نعمة أن "قاعدة بيانات وزارة التجارة منذ 1990 تعتمد بالاساس على بطاقة الاحوال المدنية والشهادة الجنسية، وهذه الوثائق شابها الكثير من التزوير، وبالتالي ارتأت الوزارة لتحديث بيانات المواطنين اعتمادا على البطاقة الوطنية التي تصدرها وزارة الداخلية لما فيها من تقنية، واحتوائها على رقم عائلي ورقم سري لا يتكرر لاي مواطن"، مشيراً إلى أنه "تم حجب 264 الف في محافظتي واسط وصلاح الدين، اما المحافظات الاخرى فما زال التحديث فيها مستمرا، وسينتهي التحديث في اربع محافظات هي: ميسان، والانبار، والديوانية، في 25/4/2025، وفي محافظة المثنى 1/5/2025".

وأضاف أن "عمل التطبيق يكون على ثلاث مراحل، الاولى هي مرحلة تحديث البيانات واستبعاد غير المشمولين بالبطاقة التموينية، والمرحلة الثانية هي النقل والفرز والاضافة، والمرحلة الثالثة هي مرحلة فعالية الوكيل وعملية التوزيع التي ستكون بشكل الكتروني عن طريق وصول مسج للمواطن يبلغه بوصول مفردات البطاقة التموينية الى الوكيل حيث يمكنه استلامها"، مبيناً أن "عملية استلام المواطن لمفرداته ودفع المبالغ ستكون الكترونية ايضا، مما يمنع اي عملية فساد في المبالغ والنقط التي يحاول بها الوكلاء الصرف خلافا للتعليمات التي تنص على دفع كل فرد 500 دينار فقط".

كما أوضح نعمة أن "عملية اطلاق المرحلة الثانية التي تتضمن النقل والاضافة مكتملة، وسيتم اطلاقها بعد اكمال تعريفات البنك المركزي الاسبوع القادم، حيث سيتم اطلاقها في محافظة واسط كون عملية تحديث البيانات فيها منجزة بشكل كامل، ومن ثم ننطلق الى محافظة صلاح الدين، وبعدها يتم اطلاقها الى المحافظات تباعا، حيث سيتم خلال الشهر القادم اطلاق فعاليات النقل والاضافة في 6 محافظات"، لافتاً إلى أنه "من ضمن المرحلة الثالثة لتطبيق البطاقة التموينية الخاصة بفعاليات الوكيل هو وجود معلومات مفردات السلة الغذائية التي يتمكن من خلالها المواطن من معرفة اسماء المواد والكميات المستدامة بالكيلوغرام، حيث سيتم رصد وتوثق هذه العملية الكترونياً".