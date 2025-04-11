تفاصيل جديدة عن قضية الأستاذ في جامعة تكريت

صرّح مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة في قضية الأستاذ في جامعة تكريت، مشيرا الى انه تم استعادة الرسائل المحذوفة من هاتفه، حيث ذكر المصدر، انه "تم استعادة الرسائل المحذوفة من هاتف الأستاذ في جامعة تكريت عمر فلاح، وتبين انه على علاقة واتصال بعدد من الطالبات بالجامعة".

وأضاف ان "هذا الأستاذ قام بابتزاز عدد من الطالبات بعد استدراجهن لشقة مؤجرة من قبله، حيث كان يضع داخلها كاميرات ليقوم بعدها بابتزازهن مقابل الاستمرار بالعلاقات غير الشرعية معهن".

فيما وجّه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، امس الخميس، بعزل التدريسي في جامعة تكريت عمر فلاح.

ولقي أحد منتسبي امن جامعة تكريت، مصرعه، على يد أستاذ جامعي خلال محاولة عنصر الامن الإطاحة بـ"ممارسات غير أخلاقية" للأستاذ داخل عجلته مستغلا طالبة كانت بجانبه.

فيما ذكر مصدر لقناة السومرية، ان "الشاب مصطفى الجميلي أحد منتسبي الأمن في جامعة تكريت بعد ورود معلومات عن سيارة مظللة مشبوهة توجه إليها وطالب سائقها بفتح زجاج السيارة"، مشيرا الى ان "صاحب السيارة امتنع عن فتح زجاج السيارة وهرب مسرعا مما تسبب بصدم الشاب مصطفى الذي وافته المنية".

وأوضح ان "السيارة كان يقتادها استاذ جامعي في كلية التربية الرياضية في جامعة تكريت وبجنبه إحدى الطالبات التي يحاول أن يبتزها بحسب المعلومات الأولية"، مشيرا الى ان "هذا الدكتور لديه سوابق في ابتزاز الطالبات ".

في حين تحدث عم الشاب الضحية للقناة، أن "سيارة الجاني تحتوي على كاميرات داخل السيارة وافرشة وسكين"، مبينا ان "السيارة محجوزة حالياً وكذلك الاستاذ الجامعي في التوقيف ".