وزارة العمل: أكثر من مليون مستفيد بالحماية الاجتماعية مشمولون بالضمان الصحي في بغداد

صرّحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن إجراءات شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية بالضمان الصحي، فيما أشارت الى شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية في 6 محافظات بالضمان الصحي ضمن هذه المرحلة الاولى، وأكدت أن مليون مستفيد من الحماية الاجتماعية مشمول بالضمان الصحي في بغداد، إذ ذكر المتحدث باسم الوزارة حسن خوام للوكالة الرسمية، إن "الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات أصدرت خلال اجتماعها الأخير مجموعة من القرارات، ومن أهمها شمول مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية في 6 محافظات"، لافتا الى أن "هذه المحافظات هي البصرة وميسان وبابل وذي قار وكربلاء المقدسة والنجف الاشرف".

وأضاف أن "القرارات تضمنت أيضا تخصيص مبان لهيئة الضمان الصحي من اجل اكمال الاجراءات الخاصة بها وكذلك توفير كافة الأمور التي تحتاجها هيئة الضمان الصحي من اجل التوعية والترويج بمفهوم الضمان الصحي في هذه المحافظات"، مبينا أنه "تم شمول (540) ألفا من مستفيدي الحماية الاجتماعية في بغداد خلال المرحلة الأولى، وسيتم شمول أكثر من (500) ألف آخرين في المرحلة الثانية ليصبح عدد المشمولين بالضمان الصحي من مستفيدي الحماية الاجتماعية أكثر من مليون مستفيد".

كما أوضح خوام أن "الاجتماعات لا تزال مستمرة بين هيئة الضمان الصحي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من اجل تحديد وشمول بقية المحافظات الاخرى"، مؤكدا أن "آلية الشمول في المحافظات الستة ستكون على شكل دفعات وحسب الاشخاص الاكثر فقرا"، مشيرا الى أن "وزارة العمل ستقوم بارسال الباحثين للحصول على البيانات الخاصة بالمشمولين، وسيتم بعدها اصدار دفتر الضمان الصحي، وسيكون الاشتراك بالضمان الصحي مجانيا بالكامل استنادا للمادة 25 ثانياً من قانون الحماية الاجتماعية".