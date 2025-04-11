الأخبار

الجهد الخدمي والهندسي يعلن قرب افتتاح 4 مدارس في ميسان


أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الجمعة، عن قرب افتتاح اربع مدارس في محافظة ميسان، فيما بين أنه سيتم استهداف أكثر من 20 مشروعا بالمرحلة القادمة، حيث ذكر رئيس فريق الجهد الخدمي عبد الرزاق المالكي في تصريح للوكالة الرسمية، إنه "بتوجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سيتم افتتاح اربع مدارس في محافظة ميسان ضمن اعمال فريق الجهد الخدمي والهندسي، بعد ان تنتهي اعمال الترميم بالكامل، واضافة ملحق البناء حسب حاجة المدرسة".

وأضاف أن "عدد المدارس الكلية التي استهدفها فريق الجهد الخدمي والهندسي في محافظة ميسان 23 مدرسة، اثنان منها انشاء جديد، حيث تم افتتاح احداهما والاخرى ستنجز خلال 60 يوما في منطقة المدثرة"، مبيناً أن "اعمالنا مستمرة ضمن محافظة ميسان، حيث تم انجاز بحدود 82 مشروعا، واستهداف اكثر من 20 مشروعا في المرحلة القادمة".

كما لفت المالكي إلى أنه: "تم عرض عدد من المناشدات امام انظار رئيس الوزراء لمناطق وصلت الينا منها منطقة عمارات الاسكان الصناعي، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة تأهيل هذه المنطقة بالكامل وشمولها باعمال الماء والمجاري، وكذلك اعمال شبكة الكهرباء واعمال الطرق"، لافتا إلى أن "الجهد الخدمي باشر قبل اسبوعين في هذه المنطقة واعماله مستمرة فيها".

وتابع أن "هناك توجيها ورد الاسبوع الماضي من رئيس الوزراء حول شمول منطقة السلام الثانية ضمن مركز المحافظة، وتم اعداد الكشوفات ومصادقتها، وسيتم وضع حجر الاساس قريبا لها"، مؤكداً أن "الاعمال في منطقتي المدثرة الثانية والسلام على ابواب الانجاز، بعد اكمال اعمال البنى التحتية، والوصول الى مراحل متقدمة".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة التجارة تعلن إطلاق عملية النقل والإضافة الأسبوع المقبل
تفاصيل جديدة عن قضية الأستاذ في جامعة تكريت
وزارة العمل: أكثر من مليون مستفيد بالحماية الاجتماعية مشمولون بالضمان الصحي في بغداد
الرئيس العراقي يبحث هاتفيا مع نظيره الإيراني تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي
الجهد الخدمي والهندسي يعلن قرب افتتاح 4 مدارس في ميسان
السوداني يستقبل مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء حسن عزة شقير
العثور على 18 قطعة أثرية في الديوانية
المالية تنفي موافقة طيف سامي على زيادة رواتب مشمولي رفحاء
بعد تسمم زائرين.. حجز صاحب مطبخ إيراني في كربلاء
قائد عمليات بغداد يوجه برفع "الكتل الكونكريتية" المتروكة من جميع المناطق
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
زياد مصطفى خالد : احسنت تحليل واقعي ...
الموضوع :
مسرحية ترامب مع زيلنسكي والهدف الامريكي !!
ابو حسنين : انظرو للصوره بتمعن للبطل الدكتور المجاهد والصادق جالس امام سيد الحكمه والمعرفه السيد علي السستاني بكل تواضع ...
الموضوع :
المرجع الديني الأعلى السيد السيستاني يستقبل الطبيب محمد طاهر أبو رغيف
قتيبة عبد الرسول عبد الدايم الطائي : السلام عليكم اود ان اشكركم اولا على هذا المقال واستذكاركم لشخصيات فذة دفعت حياتها ثمنا لمبادئها التي ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
م خالد الطائي : السلام عليكم, شكرا لصاحب المقال, عمي مالك عبد الدايم الطائي: خريج 1970م، تخرج من كلية العلوم بغداد ...
الموضوع :
كلمة وفاء لإعدادية الكاظمية!!
ام زهراء : مأجورين باىك الله فيكم ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
علاء عبد الرزاق الانصاري : الاهم صلي على محمد وال محمد الطيبين الطاهرين ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
فيسبوك