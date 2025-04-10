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قائد عمليات بغداد يوجه برفع "الكتل الكونكريتية" المتروكة من جميع المناطق


أوعز قائد عمليات بغداد، اليوم الخميس، (10 نيسان 2025)، برفع الكتل الكونكريتية المتروكة في جميع مناطق العاصمة.

وذكر بيان لعمليات بغداد، "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، تزامناً مع فعاليات بغداد عاصمة السياحة العربية لعام 2025، وتلبية لمناشدات المواطنين، أوعز قائد العمليات برفع (الكتل الكونكريتية) المتروكة من جميع مناطق العاصمة حيث باشر الجهد الهندسي للعمليات، برفع جميع الكتل الكونكريتية الموجودة ضمن منطقة بغداد الجديدة".

وأشار البيان الى، ان هذا الجهد "جاء بالتعاون والتنسيق مع دوائر الأمانة والبلديات".

 

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قائد عمليات بغداد يوجه برفع "الكتل الكونكريتية" المتروكة من جميع المناطق
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