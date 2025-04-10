النائب حسين عرب يقرر الاستقالة من البرلمان

قدم النائب حسين عرب، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، استقالته من مجلس النواب العراقي.

وحسب وثيقة" فإن النائب حسين عرب وقع طلب استقالته بكتاب رسمي بتاريخ أمس الأربعاء، إلى رئيس مجلس النواب.

وكان النائب حسين عرب، كشف في وقت سابق، عن عزمه تقديم استقالته من مجلس النواب خلال جلسة اليوم الخميس. وكتب عرب في تدوينة على حسابه بمنصة إكس اطلعت عليها "بغداد اليوم": "سأقدم استقالتي من مجلس النواب العراقي بإذنه تعالى".

ولم يقدم النائب عرب أي تفاصيل حول أسباب استقالته.