شرخ كبير في الجمجمة.. سبب وفاة عنصر الأمن في قضية الأستاذ المتحرش في تكريت

كشف مصدر طبي في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، أن سبب وفاة عنصر الأمن بجامعة تكريت، هو حدوث شرخ كبير في الجمجمة بعد تعرضه للدهس من قبل أحد الأساتذة.

وقال المصدر ، إن "الأشعة أظهرت الضربة التي أدت إلى وفاة الشاب مصطفى عنصر الأمن في جامعة تكريت"، مبينا ان "الجمجمة تعرضت الى شرخ كبير نتيجة حادث الدهس الذي تعرض له".

وتجمهر العشرات من الافراد من ذوي وأصحاب موظف امن جامعةتكريت الشاب مصطفى الجميلي، والذي فارق الحياة اليوم الخميس بعد أيام من فقدانه الوعي اثر دهسه من قبل أستاذ في جامعةتكريت، بعد ان حاول الضحية ضبطه بـ"وضع مخل".

وقال مصدر ، ان الدكتور الجامعي في كلية التربية الرياضية، والذي اقدم على دهس موظف الامن مصطفى الجميلي، كان يجلس في عجلته المظللة ومعه طالبة جامعية، واثناء محاولة موظف الامن الضحية إيقافه وضبطه متلبسًا بعد معلومات وردت بذلك، اقدم على دهسه.

واكد المصدر ان "الدكتور الجامعي من المعروف عنه أنه يبتز الطالبات والسيارة كانت تحتوي على كاميرات سرية تقوم بتصوير ضحاياه من الفتيات، لكن الجاني وبعد الحادث أقدم على ابتلاع الرام الخاص بالتصوير.