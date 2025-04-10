الفياض: قانون الحشد الشعبي خطوة جديدة في إعادة تأسيسه

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الخميس (10 نيسان 2025)، أن قانون الحشد الشعبي خطوة جديدة في إعادة تأسيسه.

وقال الفياض في بيان صادر عن إعلام الحشد إن "قانون الحشد الشعبي الذي سيشرع قريبا يمثل خطوة جديدة في إعادة تأسيس الحشد الشعبي على سياقات جديدة تكرس وجود الهيئة وتضعها في موقع الالتزام والمسؤولية".

وأضاف أن "القانون المعروض في البرلمان يتضمن بناء اكاديمية للحشد تضم كليات عسكرية وفنية والقيادة والاركان والعلوم الإنسانية".

وأنهى البرلمان العراقي يوم الإثنين، (24 آذار 2025)، القراءة الأولى لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي المتعلق بالهيكلية الإدارية من مديريات وألوية وغيرها، وذلك بعد سحب القانون الخاص بالخدمة والتقاعد لمنتسبي الحشد من البرلمان وإعادته لمجلس الوزراء.

وفي الشأن ذاته، طالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية برفع القراءة الثانية لمشروع قانون هيئة الحشد الشعبي من جدول أعمال المجلس لحين استكمال الإجراءات التشريعية المطلوبة له.