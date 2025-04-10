مجلس النواب يرفع جلسته

رفع مجلس النواب جلسته المنعقدة، اليوم الخميس، (10 نيسان 2025)، دون تحديد موعد لها.

وخصص المجلس اليوم جلسته لمناقشة مطالب التربويين بعد احتجاجاتهم لأيام للمطالبة بتحسين واقعهم المعيشي ومنحهم قطع اراضي سكنية.

وأصدر مجلس النواب، في جلسته، اليوم عدداً من القرارات الخاصة بشريحة التربويين وبينها الإسراع بإرسال سلّم الرواتب الجديد للمضي بتشريعه وزيادة المخصصات المهنية ومفاتحة رئاسة الوزراء بإدراج فقرة لتثبيت العقود في جداول موازنة 2025 التي تشمل عقود الأمن الغذائي وعقود الـ50 ألف درجة عقد والـ150 ألف درجة عقد وملاحق المحافظات ومعالجة ملف المنقطعين عن الخدمة.

كما قرر البرلمان تخصيص درجات وظيفية تعويضية للمحافظات التي وقع عليها غبن لسد الشواغر من الاختصاصات التربوية والإدارية.