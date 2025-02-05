وزارة المالية تطرح سندات حكومية بقيمة تريليوني دينار

صرّحت وزارة المالية، اليوم الأربعاء، إطلاق السندات الوطنية بقيمة إجمالية تبلغ (2) تريليون دينار، للفترة من 10 شباط الى 10 آذار 2025، إذ ذكرت المالية في بيان، انه "ستتوزع السندات على فئتين:

السند الأول بقيمة 500,000 دينار بفائدة سنوية 6%، ويستحق بعد سنتين، حيث يتم دفع الفائدة كل ستة أشهر.

السند الثاني بقيمة 1,000,000 دينار بفائدة سنوية 7.5%، ويستحق بعد أربع سنوات، مع دفع الفائدة كل ستة أشهر.

وأوضح البيان، انه "تتميز السندات بقابليتها للتداول في سوق العراق للأوراق المالية، مما يوفر فرصة استثمارية متميزة للمواطنين والشركات الباحثة عن أدوات مالية مستقر".