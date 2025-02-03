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السوداني يوجه بحسم التحقيق بمخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب


وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، هيئة النزاهة بحسم التحقيق في مخالفات سلف المتقاعدين وحالات التزوير بمعاملات ضحايا الإرهاب.

وقال مكتب رئاسة الوزراء في بيان ، إنه "ضمن المتابعة المباشرة لرئيس مجلس الوزراء للعمل على حسم جميع الملفات المعروضة أمام هيئة النزاهة، وجّه السوداني بحسم الملف التحقيقي الخاص، بعدم قيام هيئة التقاعد الوطنية بالسيطرة على بعض رواتب المتقاعدين والمتوفين، وعدم تحصيل السلف التي بذمّة بعض المتقاعدين، وحالات ترويج معاملات لضحايا الإرهاب يتخللها التزوير".

وبحسب البيان، شدد رئيس مجلس الوزراء على "الضرورة القصوى لحماية الأموال العامة، وعدم التساهل مع أي حالة تزوير أو تجاوز تكون نتيجتها هدر الأموال العامة، أو منحها لغير مُستحقّيها على وفق القانون، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى حرمان المستحقين من حقوقهم أو تعطيلها".

وجدد السوداني، سابق توجيهاته إلى "الجهات المعنية بالإسراع في اتخاذ جملة من الإجراءات؛ للارتقاء بالعملية التنظيمية والقانونية لتوزيع رواتب المتقاعدين، ومنها إعداد قاعدة بيانات بايومترية، وإجراء عملية مراجعة لعقود خدمات الدفع الإلكتروني، واعتماد آلية دقيقة وعملية لإثبات حياة المتقاعدين، ومتابعة استرداد السلف والرواتب المدفوعة لغير مستحقيها، والتأكيد على تنفيذ الإجراءات القانونية التامة بحق من تثبت التحقيقات تورطهم في أي تجاوز على الأموال العامة".

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