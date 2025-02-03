الأمن الوطني يلقي القبض على متهم هارب من محكمة الكرخ

تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطني، اليوم الإثنين، (3 شباط 2025)، من إلقاء القبض على متهم بعد هروبه من محكمة تحقيق الكرخ في بغداد، وذلك خلال 24 ساعة من حادثة هروبه.

وذكر بيان لاعلام جهاز الأمن الوطني ان "عملية إعادة القبض على المتهم جاءت بعد تكثيف الجهود الاستخبارية واستحصال الموافقات القضائية اللازمة".

وأضاف البيان "تمكنت المفارز المختصة من تحديد مكان اختباء المتهم وجرى تسليمه إلى مركز شرطة المنصور وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة".

وكان مصدر أمني، أفاد أمس الأحد، بهروب موقوف من محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر ، ان "المتهم الموقوف (ع.ن.ع) وفق المادة (413) على ذمة مركز شرطة المنصور هرب من محكمة تحقيق الكرخ بعد اكمال تدوين أقواله من قبل قاضي التحقيق مستغلاً الزخم الموجود قرب باب القاضي واستطاع الهرب الى خارج المحكمة" مشيراً إلى، ان المتهم "موقوف بالمادة القانونية الخاصة بقضايا غسيل الأموال".

وذكر مصدر أمني آخر، ان الأجهزة الأمنية ألقت اليوم الإثنين القبض على المتهم.