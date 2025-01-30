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العراق يستعيد خمس قطع اثرية مسروقة من ايطاليا


اعلنت السفارة العراقية في روما، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، استعادة خمس قطع اثرية مسروقة من ايطاليا.

وذكرت السفارة في بيان، ، أنه "جرى في مقرها بالعاصمة روما حفل لاستلام خمس قطع آثاريه تعود الى حضارة بلاد وادي الرافدين والتي تم استلامها من وحدة حماية الآثار والتراث الإيطالية".

وقدم السفير العراقي في روما، سيوان بارزاني في كلمة خلال الاستلام، "شكره وامتنانه الى وحدة حماية الآثار والتراث الإيطالية على جهودهم في إعادة هذه القطع الآثارية الى السفارة"، مشيداً بـ"الوقت ذاته بالتعاون الكبير بين العراق وإيطاليا خاصة في مجال حماية التراث والاثار".

وأشاد بـ"دور السفارة خلال الفترة السابقة في متابعة هذا الموضوع بعد ان كانت هذه القطع الخمس معروضة للبيع في احد مزادات البيع وتم ابلاغ السلطات الإيطالية بذلك"، مؤكدا انها "ليست المرة الأولى التي تستلم فيها السفارة قطع آثاريه، اذ سبق استلام مجموعة من القطع الاثارية في خمس مناسبات مماثلة كان اخرها في الشهر السابع من عام 2024".

وبينت السفارة انه "حضر هذه المراسم رحمن العامري سفير جمهورية العراق لدى دولة الفاتيكان وحضرها من الجانب الإيطالي الرائد ميكيله مينيتي قائد وحدة الدرك لحماية التراث في محافظة مونزا والضابط باسكواله دي بالو مسؤول مباحث وحدة حماية التراث في مدينة مونزا بالإضافة الى عدد من الضيوف الايطاليين وكادر السفارة والملحقيات كافة. جمعية الصداقة في إيطالية بدورها شكرت ايطاليا وقواها الامنية للجهد الكبير لإعادة هذه القطع الآثرية.

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العراق يستعيد خمس قطع اثرية مسروقة من ايطاليا
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