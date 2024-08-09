محاولات يائسة لزرع الرعب.. حقيقة وجود داعش في جزيرة "الحضر"

كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية، اليوم الجمعة (9 آب 2024)، حقيقة وجود تنظيم داعش الارهابي في جزيرة الحضر بمحافظة نينوى.

وقال عضو اللجنة النائب وعد القدو في حديث صحفي، إن "الحقيقة التي يجب ان يؤمن بها العراقيون في كل المحافظات ومنها نينوى بان عودة داعش الارهابي الى أي منطقة وبسط سيطرته عليها اضغاث أحلام ولن تعود"، مؤكدا أن "الأجهزة الأمنية والحشد الشعبي قادر على مواجهة أي تهديد".

وأضاف القدو، أن "نشر فيديوهات قديمة عن وجود خلايا داعشية في جزيرة الحضر في منصات التواصل الاجتماعية هي محاولات يائسة لزرع الرعب في نفوس الأهالي"، مشددا على ان "الأوضاع الامنية مستقرة وأي محاولات لفبركة احداث سوف يتم التصدي لها".

وبين أن "الامن في نينوى في اعلى درجاته وعودة خلايا داعش الارهابي مستحيلة وتكاتف الأهالي مع القوات الامنية سيعزز الاستقرار ويفشل أي مؤامرات ترمي لضرب الامن والطمأنينة في ثاني اكبر محافظات البلاد".

يشار الى ان آمر لواء أنصار المرجعية في الحشد الشعبي حميد الياسري، خاطب الأربعاء (7 آب 2024)، مقاتلي لوائه داعيا إياهم إلى الالتحاق الفوري بقواطعهم.

وكتب الياسري في منشور له بصفحته الشخصية على منصة فيس بوك ؛ الأخوة الأعزاء ابطال السواتر من لواء انصار المرجعية، والوجبة النازلة في استراحة الاجازة، أذا وصلكم النداء الخاص اتركوا كل شيء وأركبوا الريح صهوة جواد لكم، واملأوا جزيرة نينوى جحافلاً يعشقون الموت فأن الجزيرة في خطر".

وأضاف، انتظروا النداء الخاص الذي سيصلكم، حفظكم الباري عز وجل".