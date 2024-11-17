وزير التجارة التركي يزور بغداد غدا لمناقشة عدة ملفات

كشفت وسائل اعلام تركية، اليوم الاحد (17 تشرين الثاني 2024)، عن زيارة وزير التجارة التركي، عمر بولات الى العراق غداً الاثنين.

ونقلت وسائل الاعلام عن مصادرها، أن "وزير التجارة التركي، عمر بولات، يتجه غدًا للعراق للقاء رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، لمناقشة مشاريع البنى التحتية والفوقية ضمن مشروع طريق التنمية، الذي يربط دول الخليج والعراق بتركيا وأوروبا".

واضافت أن "الوزير التركي سوف يناقش سبل زيادة نشاط التجار والمقاولين الأتراك في العراق".