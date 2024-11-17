الاعـدام بحق مجرم ارهابي فجر أبراج الطاقة الكهربائية في تل البارود

أصدرت محكمة جنايات الكرخ، اليوم الاحد، حكما بالإعدام بحق مجرم ارهابي ينتمي إلى "داعش" الإرهابي، أقدم على تفجير أبراج الطاقة الكهربائية في تل البارود في منطقة العبايجي.

وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "الارهابي قام بتفجير عبوة ناسفة عام 2015 بدوافع إرهابية، والتي استهدفت ايضا دورية تابعة للجيش العراقي أدت إلى استشهاد اثنين واصابة ثلاثة اخرين".

وتابع أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية /5 و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005".