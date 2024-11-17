جنايات النجف : أحكام سجن قضائية بالحبس لمتورطين بقضايا فساد مالي وأخرى ترويجية للنظام البائد

أعلن مصدر قضائي رسمي من جنايات النجف عن صدور أحكام سجن بالحبس لمتورطين بقضايا فساد مالية وأخرى ترويجية للنظام البائد.

وأوضح المصدر الرسمي، أن " جنايات النجف الاشرف أصدرت حكما بالحبس الشديد لمدة سنتين و غرامة مالية قدرها مليون ونصف المليون دينار بحق مدانين يعملان ضباطا بجهاز امني حساس داخل مطار النجف الاشرف / قسم التدقيق الامني لاستلامهما رشوة قدرها ألف دولار مقابل تسهيل عملية تهريب بطاقات الدفع الالكتروني مع احد المسافرين.

وأضاف " كما أصدرت المحكمة حكماً بالحبس سنة واحدة بحق مدانين قاما بالترويج و التمجيد بحزب البعث المنحل و نشر صور رئيس النظام البائد.