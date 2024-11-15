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امام جمعة النجف: التعداد السكاني يحفظ الحقوق والامتيازات لكل محافظة


دعا امام جمعة النجف السيد صدر الدين القبانجي ،العراقيين جميعاً ، الى المشاركة في التعداد السكاني من اجل الحفاظ على الحقوق والامتيازات لكل محافظة.

وقال في خطبة الجمعة :"ان التعداد السكاني الذي سيكون في نهاية الاسبوع المقبل ، تأتي اهميته من التأثير على الموازنة اولا ، والتأثير على حصة المقاعد الانتخابية ثانيا, والتأثير على حصة التعيينات ".

في الشأن السياسي ، تحدث السيد القبانجي عن قمة الرياض، وقال:" ان قمة الرياض التي صرح فيها وزير الخارجية السعودي بحل الدولتين ، اي انه لايوجد حل الا بالاعتراف باسرائيل وفلسطين ، في الوقت الذي وصل فيه عدد الشهداء في غزة الى 43 الف شهيد" .

وعلّق على ذلك بقوله :" ان الحل الوحيد هو الابتعاد عن سياسة الرعب والعنف في كل العالم وايقاف العدوان ومعاقبة المعتدي".

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