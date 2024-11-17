القضاء يوجه بتسهيل الإجراءات والاستجابة السريعة لطلبات المواطنين

وجه مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، مدراء شعب شؤون المواطنين بتسهيل الإجراءات امام المواطنين والاستجابة السريعة لطلباتهم وفق القانون.

وذكر بيان للمركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، أن "مكتب رئيس المجلس عقد اجتماعا مع مدراء شعب شؤون المواطنين في رئاسات الاستئنافات كافة من خلال تقنية الفيديو كونفرنس، للاطلاع على المشاكل والمعوقات ومتابعة طلبات المواطنين".

وأوضح، أنه "تم إعطاء الأولوية في انجاز الطلبات لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الشهداء والجرحى بما يعزز اهتمام مجلس القضاء الاعلى كونهم من الفئات المهمة والمضحية في المجتمع".

وتابع البيان، أن "الاجتماع شدد على أهمية افهام المواطنين بضرورة الاهتمام ببرنامج حكومة المواطن الالكتروني والترويج له لغرض تقديم الطلبات عن طريقه اختصارا للجهد والوقت سيما من المواطنين الذين يسكنون في محافظات بعيدة".