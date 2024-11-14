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المندلاوي يبحث مع السفير الروسي تطوير العلاقات في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة


 استقبل النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، في دار ضيافته اليوم الخميس، سفير جمهورية روسيا الإتحادية لدى العراق، البروس كوتراشيف، لمناقشة جملة من الملفات ذات الاهتمام المتبادل، والتباحث حول المستجدات المحلية والتطورات الإقليمية.

ودعا المندلاوي خلال اللقاء بحسب بيان لمكتبه روسيا إلى اخذ دور اكثر فاعلية يتناسب مع مكانتها الدولية للضغط من اجل إيقاف جرائم الابادة الصهيونية وادخال المساعدات لفلسطين ولبنان، فيما حذر من مخطط صهيوني للاعتداء على دول معينة في المنطقة بهدف توسيع خارطة الصراع، مبينًا ان ايقاف العدوان على فلسطين يجب ان يكون الاساس لأي مبادرة تطرح للتفاوض، ونوه إلى ان بعض الدول الكبرى التي تنادي بحقوق الإنسان تضلل الرأي العالمي بوعود ومبادرات كاذبة بشأن ايقاف الحرب وترعى في السر القتل والارهاب في المنطقة.

وبحث المندلاوي مع كوتراشيف العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها على الصعد المختلفة، وخصوصًا في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، داعيًا إلى تسهيل منح فيزا الدخول للعراقيين الراغبين بالتوجه إلى روسيا لاغراض التعليم والعلاج والسياحة، فضلًا عن تعزيز وادامة التنسيق والتواصل والتعاون بين الجانبين العراقي والروسي وبما يحقق مصالح الشعبين والبلدين الصديقين.

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المندلاوي يبحث مع السفير الروسي تطوير العلاقات في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة
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