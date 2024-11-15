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السوداني والعامري يبحثان الملفات الخدمية والوطنية والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي


التقى رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، الأمين العام لمنظمة بدر، رئيس تحالف نبني هادي العامري ، وبحثا مجمل الملفات الخدمية والوطنية، وسبل المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، خصوصاً بعد استكمال الاستحقاق الدستوري واختيار رئيس مجلس النواب.

وناقش الجانبان ايضا الاستحقاقات القادمة، وفي مقدمتها التعداد العام للسكان وأهمية إنجاحه ليكون ركيزة مضافة لخطط التنمية والإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن استعراض الأوضاع الإقليمية والدولية، في ظل استمرار العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان، والجهود الدولية لوقف الحرب والتصعيد.

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السوداني والعامري يبحثان الملفات الخدمية والوطنية والمضي بتنفيذ البرنامج الحكومي
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