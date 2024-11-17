الإعدام بحق إرهابيين لتفجير سيارة مفخخة في الحبيبية ببغداد

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية، اليوم الاحد، حكما بالإعدام بحق مجرمين اثنين ينتميان لكيان داعش الارهابي عن جريمة تفجير سيارة مفخخة.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن " الإرهابيين أقدما على تفجير سيارة مفخخة في منطقة الحبيبية عام 2015 مما أدى الى استشهاد ثمانية واصابة خمسة عشر مواطنا وبدوافع إرهابية".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 وبدلالة المادة الثانية /1 و3 و7 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".