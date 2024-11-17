إغلاق حدود مهران بين إيران والعراق خلال التعداد السكاني

أعلن حاكم مدينة مهران التابعة لمحافظة ايلام غرب إيران، علي عباس شفيعي، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، عن إغلاق المنفذ الحدودي (زرباطية) مع العراق لمدة يومين (الأربعاء والخميس) من هذا الأسبوع، بسبب تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن في العراق وقيود المرور على حدود البلاد.

وقال شفيعي في تصريحات صحفية إنه "سيتم إغلاق حدود مهران يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري بسبب خطة التعداد العام في العراق وما نتج عنها من قيود مرورية".

وأضاف "أن هذا القرار اتخذ بهدف التعاون مع الحكومة العراقية وتسهيل تنفيذ الخطة العامة للتعداد في ذلك البلد"، مبيناً أن "على المسافرين والزوار الذين يعتزمون السفر عبر حدود مهران تغيير خطط سفرهم وفقًا لهذا الإعلان".

ويعد منفذ مهران الحدودي مع العراق، والذي يبعد هذا المنفذ عن العاصمة العراقية بغداد حوالي 230 كيلومتر، وهي أحد أهم المعابر الحدودية بين البلدين للمسافرين والتجارة.

وكانت أعلنت وزارة التخطيط، الجمعة (25 تشرين الأول 2024)، أن التعداد السكاني في العراق سيبدأ في 20 و21 تشرين الثاني، حيث تهدف العمليات إلى جمع بيانات شاملة حول السكان والعمران، وهي أول عملية تعداد شاملة في البلاد منذ 27 عامًا.

فيما أعلنت الأحد، (10 تشرين الثاني 2024)، أن النتائج النهائية للتعداد السكاني المقرر اجراؤه في 20 و21 من الشهر الجاري ستعلن خلال 6 أسابيع.