احباط محاولة تهريب 13 كغم من الذهب بمطار بغداد

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، ضبط محاولة تهريب 13 كيلو ذهب في مطار بغداد الدولي

وذكرت في بيان أنه "خلال أداء الواجب الأمني في صالة مغادرة بمطار بغداد الدولي، تمكنت مفارز شرطة الكمارك قيادة قوات الحدود، بالتعاون مع موظفي الهيئة العامة للكمارك، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الذهب".

وأضافت أن "الجهود أسفرت عن ضبط 13 سبائك ذهبية مختلفة الأوزان، بلغ وزنها الإجمالي 13.700 كغم، بحوزة أحد المسافرين باستخدام أجهزة كشف الحقائب والمسافرين، حيث تم اكتشاف المحاولة وإحباطها في صالة الوزن".

وأوضحت قيادة قوات الحدود أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالحادثة، وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين".