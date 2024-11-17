إيران تدعو المشهداني لزيارتها والأخير يعد بتلبيتها

دعا السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إلى زيارة طهران، فيما وعد الأخير بتلبية الدعوة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب أن" المشهداني استقبل بمكتبه في بغداد، السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق، حيث نقل السفير الايراني اثناء اللقاء تهنئة وتحيات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر للمشهداني بمناسبة تسنمه رئاسة مجلس النواب".

وأضاف البيان، أن" اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية في المنطقة والظروف الإنسانية التي يعاني منها الشعبيين الشقيقين اللبناني والفلسطيني وما يتعرضان له من إبادة على يد الكيان الصهيوني".

وأكد المشهداني، وفقا للبيان" ضرورة التعاون البرلماني في الملفات المشتركة بين البلدين وتعزيز حسن الجوار بما يخدم مصلحة البلدين الجارين، واتفق الجانبان على تفعيل دور لجان الصداقة بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى الإيراني

وتابع البيان، أن" المشهداني تلقى دعوة من نظيره الإيراني الى زيارة الجمهورية الإسلامية، ورحب بها ووعد بتلبيتها في اقرب وقت".