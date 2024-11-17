الأخبار

إيران تدعو المشهداني لزيارتها والأخير يعد بتلبيتها


دعا السفير الإيراني في بغداد محمد كاظم آل صادق، اليوم الأحد (17 تشرين الثاني 2024)، رئيس مجلس النواب محمود المشهداني إلى زيارة طهران، فيما وعد الأخير بتلبية الدعوة.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب أن" المشهداني استقبل بمكتبه في بغداد، السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق، حيث نقل السفير الايراني اثناء اللقاء تهنئة وتحيات رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر للمشهداني بمناسبة تسنمه رئاسة مجلس النواب".

وأضاف البيان، أن" اللقاء بحث مجمل الأوضاع السياسية في المنطقة والظروف الإنسانية التي يعاني منها الشعبيين الشقيقين اللبناني والفلسطيني وما يتعرضان له من إبادة على يد الكيان الصهيوني".

وأكد المشهداني، وفقا للبيان" ضرورة التعاون البرلماني في الملفات المشتركة بين البلدين وتعزيز حسن الجوار بما يخدم مصلحة البلدين الجارين، واتفق الجانبان على تفعيل دور لجان الصداقة بين مجلس النواب العراقي ومجلس الشورى الإيراني

وتابع البيان، أن" المشهداني تلقى دعوة من نظيره الإيراني الى زيارة الجمهورية الإسلامية، ورحب بها ووعد بتلبيتها في اقرب وقت".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
إغلاق حدود مهران بين إيران والعراق خلال التعداد السكاني
جنايات النجف : أحكام سجن قضائية بالحبس لمتورطين بقضايا فساد مالي وأخرى ترويجية للنظام البائد
وزير التجارة التركي يزور بغداد غدا لمناقشة عدة ملفات
الإعدام بحق إرهابيين لتفجير سيارة مفخخة في الحبيبية ببغداد
القضاء يوجه بتسهيل الإجراءات والاستجابة السريعة لطلبات المواطنين
الاعـدام بحق مجرم ارهابي فجر أبراج الطاقة الكهربائية في تل البارود
احباط محاولة تهريب 13 كغم من الذهب بمطار بغداد
إيران تدعو المشهداني لزيارتها والأخير يعد بتلبيتها
الشيخ حمودي: صمود غزة ولبنان وثبات مقاومتها وأبنائها أسقطت بايدن
انسحاب شامل للقوات الأمريكية من العراق.. خبير عسكري ينفي استثناء الإقليم
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك