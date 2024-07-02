المقاومة الاسلامية في العراق تعلن استهداف "هدف حيوي" في حيفا المحتلة بالصواريخ

اعلنت المقاومة الإسلامية في العراق استهداف هدف حيوي في حيفا المحتلة بالصواريخ.

وذكرت في بيان انه :" استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ، نفّذت المقاومة الإسلامية بالإشتراك مع القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ، عمليةً عسكرية بواسطة الصواريخِ استهدفت هدفاً حيوياً في حيفا المحتلة ".

واكدت المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دكّ معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة