رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي يصدر بيانا حول سقوط طائرة الرئيس الايراني اية الله رئيسي

نتابع بقلق بالغ الأنباء المتعلقة بالجهود الرسمية الايرانية لتحديد مصير فخامة الرئيس ابراهيم رئيسي والوفد الحكومي المرافق له، إثر حادثة سقوط الطائرة التي كانت تقلهم، ونشارك إخواننا أبناء الشعب الايراني وقيادته قلقهم وتضرعهم لله تعالى، مبتهلين معهم لله باللطف بقضائه وقدره، وان يحفظهم من كل سوء ومكروه، ويعيدهم سالمين، وهو أرحم الراحمين.

الشيخ د. همام حمودي

رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي

2024/5/19م