إحباط محاولة ابتزازٍ إلكتروني لفتاة والقبض على المتهم في أبي غريب

أعلنت قيادة شرطة بغداد الكرخ، اليوم الجمعة ( 19 كانون الأول 2025 )، إلقاء القبض على متهم حاول ابتزاز إحدى الفتيات عبر تهديدها بنشر محادثات وصور شخصية.

وقالت القيادة في بيان إن "مفارز نجدة أبي غريب وبالتنسيق مع مركز شرطة أبي غريب، تمكّنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على ابتزاز إحدى الفتيات من خلال تهديدها بنشر محادثات وصور شخصية، بعد ورود مناشدة من المواطنة تفيد بتعرّضها لابتزاز إلكتروني من قبل شخص مجهول الهوية".

وأضاف البيان أنّ "المفارز اتخذت الإجراءات اللازمة على الفور، ونصبت كمينًا محكمًا أسفر عن إلقاء القبض على المتهم بالجرم المشهود، وضبط الهاتف النقال المستخدم في عملية الابتزاز".

وأشار البيان إلى أنّه "تمّ اصطحاب المتهم إلى مركز شرطة أبي غريب لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقّه أصوليًا تمهيدًا لعرضه على القضاء".