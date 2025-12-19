كربلاء.. القبض على مهربي آثار من جنسيات عربية وضبط مخطوطات نادرة

أعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الجمعة، القبض على مهربي آثار من جنسيات عربية، وضبط مخطوطات نادرة.

وذكر بيان للقيادة، ، انه "ضمن الممارسات الأمنية المتواصلة التي تنفذها مفارز مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة، وبناءً على تكثيف الجهود الاستخبارية ومتابعة شبكات المتاجرة بالآثار والعابرة للوطنية، وردت معلومات استخبارية دقيقة تفيد بوجود أشخاص عرب الجنسية يقومان بعمليات بيع وشراء آثار".

وأضاف البيان، انه "على إثر ذلك، باشرت المفارز المختصة بعمليات الرصد والمتابعة، واستُحصلت الموافقات القضائية الأصولية، حيث نُفذت عملية أمنية محكمة أسفرت عن إلقاء القبض على المتهمين بالجرم المشهود".

وأشار البيان، إلى "ضبط كتاب أثري يحتوي مخطوطات قديمه، إضافة إلى حاسبة لابتوب واحدة (1) وهاتفين نقالين اثنين (2)، حيث تم تنظيم محضر ضبط أصولي بالمبرزات، مؤكداً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، وإحالتهم إلى الجهات المختصة وفق القانون".