شرطة البصرة تعلن الاطاحة بشبكة ابتزاز بينهم نساء

اطاحت شرطة البصرة بشبكة ابتزاز متكونة من تسعة متهمين بينهم ثلاث نساء.

وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان :" ان قوة من مكافحة الإجرام في محافظة البصرة، بالاشتراك مع قسم المعلوماتية وكالة الاستخبارات تمكنت ،من إلقاء القبض على عصابة منظمة مكوّنة من ٦ متهمين و٣ متهمات.

واضاف البيان :"جاءت العملية بعد متابعة استخبارية دقيقة، حيث تعتمد العصابة على استدراج الأشخاص عن طريق نساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاتفاق على مواعيد مسبقة، وما إن يدخل الضحية إلى المكان المتفق عليه حتى يقوم بقية أفراد العصابة باقتحام المكان بحجة أنه زوج المرأة أو أحد ذويها، ليتم بعدها تصوير الضحية واستغلال ذلك في ابتزازه مادياً.

وبين ان التحقيقات الأولية اوضحت أن العصابة كانت تحصل على مبالغ مالية كبيرة من الضحايا بحجة الفصل العشائري أو الابتزاز عبر مقاطع مصوّرة، وقد اعترف المتهمون بقيامهم بتنفيذ دكة عشائرية وابتزاز عدد من الأشخاص بنفس الأسلوب الإجرامي.

وحذرت القيادة المواطنين من أساليب الاستدراج والابتزاز التي تنفذها بعض العصابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبدأ بعلاقات وهمية وتنتهي بابتزاز مالي،داعية المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة عبر الجهات الرسمية .