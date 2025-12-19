الأخبار

شرطة البصرة تعلن الاطاحة بشبكة ابتزاز بينهم نساء


 اطاحت شرطة البصرة بشبكة ابتزاز متكونة من تسعة متهمين بينهم ثلاث نساء.

وذكرت قيادة شرطة محافظة البصرة في بيان :" ان قوة من مكافحة الإجرام في محافظة البصرة، بالاشتراك مع قسم المعلوماتية وكالة الاستخبارات تمكنت ،من إلقاء القبض على عصابة منظمة مكوّنة من ٦ متهمين و٣ متهمات.

واضاف البيان :"جاءت العملية بعد متابعة استخبارية دقيقة، حيث تعتمد العصابة على استدراج الأشخاص عن طريق نساء عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاتفاق على مواعيد مسبقة، وما إن يدخل الضحية إلى المكان المتفق عليه حتى يقوم بقية أفراد العصابة باقتحام المكان بحجة أنه زوج المرأة أو أحد ذويها، ليتم بعدها تصوير الضحية واستغلال ذلك في ابتزازه مادياً.

وبين ان التحقيقات الأولية اوضحت أن العصابة كانت تحصل على مبالغ مالية كبيرة من الضحايا بحجة الفصل العشائري أو الابتزاز عبر مقاطع مصوّرة، وقد اعترف المتهمون بقيامهم بتنفيذ دكة عشائرية وابتزاز عدد من الأشخاص بنفس الأسلوب الإجرامي.

وحذرت القيادة المواطنين من أساليب الاستدراج والابتزاز التي تنفذها بعض العصابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبدأ بعلاقات وهمية وتنتهي بابتزاز مالي،داعية المواطنين إلى توخي الحذر والإبلاغ الفوري عن أي حالة مشبوهة عبر الجهات الرسمية .

التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
