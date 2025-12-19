الإطاحة بمتهم خطير بالنصب والاحتيال على مواطنين في ميسان

أعلنت قيادة شرطة ميسان، اليوم الجمعة ( 19 كانون الأول 2025 )، الإطاحة بمتهم بقضايا نصب واحتيال استهدفت عددا من المواطنين.

وقالت القيادة في بيان إن "مفارز مركز شرطة الجوادين التابع إلى قسم شرطة الكرامة تمكّنت، بعد عمل متواصل ودقيق، من إلقاء القبض على متهم مطلوب للقضاء وفق أحكام المادة (456) من قانون العقوبات عن جرائم النصب والاحتيال بحقّ المواطنين".

وأضاف البيان أنّ "عملية القبض جاءت بعد متابعة ميدانية محكمة ورصد فعلي لتحرّكات المتهم، حيث أُغلقت جميع منافذ الهروب، وأُنجزت العملية بحزم مهني يعكس جاهزية القوة المنفّذة وسيطرتها الكاملة على الموقف"، مؤكّدا "إحالة المتهم إلى القضاء لاتّخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصوليا".