الأخبار

هيئة النزاهة تدعو مُنظمة الشفافية الدولية إلى اعتماد فرع وطني لها في بغداد


دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، مُنظمة الشفافية الدولية إلى اعتماد فرع وطني لها في العاصمة بغداد.

وذكر بيان للهيئة، أن "العاصمة القطرية، الدوحة، شهدت لقاءً جمع رئيس الوفد العراقي إلى مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، محمد علي اللامي، برئيس مُنظمة الشفافية الدولية فرانسوا فاليريان".

وأضاف البيان، أن "اللامي، خلال اللقاء، الذي عُقِدَ على هامش أعمال مؤتمر الدول الأطراف الحادي عشر، وجه دعوة للمُنظَّمة؛ لمُواصلة عملها الميداني من داخل الأراضي العراقيَّـة، واعتماد فرع وطني للمُنظَّمة في العاصمة بغداد؛ بغية دعم الجهود الوطنيَّـة في مُكافحة الفساد".

وعبَّر اللامي، بحسب البيان، عن "الاستعداد التامّ لتقديم الدعم اللازم ليكون ركيزةً أساسيَّـةً للبناء على ما تمَّ إنجازه سابقاً بالتعاون مع برنامج الأمم المُتَّحدة الإنمائيِّ"، مشيراً إلى، أن "العراق يتطلَّع لشراكةٍ فاعلةٍ"، مُنوّهاً، بأن "عمل المُنظَّمة اتَّـسم دائماً المهنيَّة العالية، وكان محل تقديرٍ واحترامٍ من الدولة والجهات الرقابيَّة ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ على حد سواء، كما استذكر بتقدير عالٍ الدور الإنسانيّ والمهنيّ للراحلة (كندة حتر) في دعم ملفّ الشفافيَّة بالعراق".

من جانبه، أعرب رئيس مُنظَّمة الشفافيَّة الدوليَّة، فرانسوا فاليريان، عن "إيمانه العميق بأن المُنظّمة والعراق يعملان في المسار ذاته لمُواجهة الفساد"، مُشيداً، بـ"الدور الرقابي والميداني الذي تُؤديه هيئة النزاهة الاتحاديَّة في العراق ولا سيما في مُراقبة تضارب المصالح ومتابعة تضخُّم الأموال وكشف الذمم الماليَّة".

وأكَّد فاليريان، أن "المُنظّمة تأخذ بالاعتبار المساحة الكافية التي منحها العراق للمواطنين ومُنظَّمات المُجتمع المدنيّ ووسائل الإعلام للتعبير عن آرائهم في مُحاربة الفساد"، مُشدّداً على، أن "هذا النهج الإيجابي سيحظى باهتمامٍ كبيرٍ خلال مُدة رئاسته للمُنظمة"،

وعبر عن، "رغبة المُنظَّمة الأكيدة في تطوير آليات التعاون مع العراق وفقاً للمعايير الدوليَّة المعمول بها".

وفي السياق ذاته، أبدت نائبة رئيس المُنظَّمة سعادتها بهذا اللقاء، مُستذكرةً زيارتها الأخيرة للعراق ولقاءاتها بمسؤوليه، مُؤكّدةً في الوقت ذاته، "الالتزام بالعمل المُشترك والتواصل المُستمر، لا سيما أنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة في جمهوريَّة العراق تتعامل مع مئات مُنظَّمات المُجتمع المُدنيّ المحليَّة بفاعلية واضحة".

وتابع البيان، أنه وفي ختام اللقاء، أشار اللامي إلى "أهميَّـة الإسراع في اعتماد "نظام النزاهة الوطنيّ الخاصّ بالعراق" الذي أنجزته الهيئة بالتعاون مع المُنظَّمة"، وقد استجاب مُمثّلو الشفافية الدوليَّة لذلك"، مُوضحين، أن "سبب تأخر الاعتماد يعود إلى إجراءات فنية داخل المُنظَّمة"، مُتعهّدين، "بالعمل الجادّ خلال المرحلة القريبة المُقبلة على إقراره بشكلٍ رسمي"

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
وزارة النقل توضح حقيقة عقد القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير
الحشد الشعبي: العثور على كدس عتاد شرق صلاح الدين
هيئة النزاهة تدعو مُنظمة الشفافية الدولية إلى اعتماد فرع وطني لها في بغداد
الداخلية تفكك شيفرة جريمة اغتيال عقيد في كركوك وهذا ما كشفته التحقيقات
امن الحشد الشعبي يعتقل واثق البطاط بمذكرة قضائية بتهمة إهانة القوات المسلحة العراقية
إمام جمعة النجف يشدد على ضرورة المحافظة القيم الإسلامية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية
قيادة شرطة كركوك تنعى استشهاد العقيد زيد عادل صبيح في ميدان الواجب
إحباط محاولة ابتزازٍ إلكتروني لفتاة والقبض على المتهم في أبي غريب
كربلاء.. القبض على مهربي آثار من جنسيات عربية وضبط مخطوطات نادرة
الـ F_16 تدك مضافتين لـ"داعش" في الانبار تسفر عن سقوط قتلى وتدمير اسلحة
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
طاهر باقر : انا استغرب لماذا لابد ان يقدم شاب عراقي على الانتحار من اجل مسألة تافهة مثل هذه القضية ...
الموضوع :
انتحار طالب بعد عودته من الامتحان في واسط
باقر : والنعم من النواصب الدواعش والجولاني ..... والنعم من اتباع الصحابة ...
الموضوع :
الاردن يطرد عدد من اطفال غزة المصابين وعوائلهم بحجة ان الاردن مفلس
علي : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنى من أدارة المطار أن تسمح بدخول السيارات لأستقبال المسافر لأن نحن ...
الموضوع :
وزارة النقل تعلن قرب افتتاح ساحة النقل الخاص بمطار بغداد الدولي
الحسين بن علي : الحفيد للجد السعيد ياجد عُد فكلنا اشتقنا لرؤياك وضحكة محياك ياعذب الماء ...
الموضوع :
صورة لاسد المقاومة الاسلامية سماحة السيد حسن نصر الله مع حفيده الرضيع تثير مواقع التواصل
باقر : انت غلطان وتسوق الاوهام.... حثالات الأرض هم أهالي تكريت والانبار وديالى والموصل.... ...
الموضوع :
حماقة البعث والوجه الآخر لتكريت.
ضياء عبد الرضا طاهر : حبيبي ھذا الارھابي محمد الجولاني ھو مثل جورج دبليوا بوش الصغير وترامب صعد وصار رئيس واستقبال حافل ...
الموضوع :
صورة للارهابي ابو محمد الجولاني عندما كان معتقلا في سجن بوكا عام 2005
----خلف ناصر عبد الله : اتمنى لكم التوفيق والسداد بحوث روعه غيتها اعلاء اعلام دين الله سبحانه:؟ ...
الموضوع :
تفسير "هذا صراطُ عليٍّ مستقيم" (الحجر: 41)
منير حجازي : العلاقات التي تربط البرزانيين بالكيان الصهيونية علاقات قديمة يطمح الاكراد من خلالها أن يساعدهم اليهود على إنشاء ...
الموضوع :
النائب مصطفى سند يُحرك شكوى ضد ممثل حكومة كردستان في المانيا دلشاد بارزاني بعد مشاركته احتفال في سفارة الكيان الصهيوني
منير حجازي : الاخت الفاضلة حياكم الله نقلتي قول (أنطوان بارا) في كتابه الحسين في الفكر المسيحي وهو يعقد مقارنة ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
ولي : بعد سنوات اليوم يقبل ابناء عنيفص منفذ المقابر الجماعية بحق الانتفاضة الشعبانية ١٩٩١ في الكلية العسكرية بينما ...
الموضوع :
محكمة جنايات بابل تحكم باعدام الارهابي رائد عنيفص العلواني قاتل 26 مواطنا ودفنهم في حديقة داره ببابل
فيسبوك