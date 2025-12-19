وزارة النقل توضح حقيقة عقد القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير

أوضحت وزارة النقل، اليوم الجمعة، حقيقة ما يُتداول بشأن عقد إنشاء القاعدة البحرية في ميناء الفاو الكبير، مؤكدة أن العقد لم يُوقَّع حتى الآن ولا يزال قيد التدقيق والمراجعة.

وذكرت الوزارة في بيان ،أن "مسودة عقد إنشاء القاعدة البحرية ما تزال في طور التدقيق وفقاً للوثائق الرسمية"، مبينة أن إحالة المشروع إلى شركة دايوو الكورية جاءت استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (63) لسنة 2019، باعتباره أحد مشاريع البنى التحتية لميناء الفاو الكبير، التي أُحيل تنفيذها إلى الشركة الكورية، فيما تتولى شركة تكنتل الإيطالية مهام الإشراف والمراقبة والتصميم".

وأكدت وزارة النقل أن "العقد لم يُحال إلى أي شركة محلية مرتبطة بشخصيات تحوم حولها شبهات فساد، مشيرة إلى أن العقد يخضع حالياً لسلسلة من إجراءات التدقيق والمراجعة المشتركة، بمشاركة الجهات المعنية في وزارات التخطيط والنقل والدفاع، قبل استحصال الموافقات النهائية من الجهات المختصة للتوقيع".

وشددت الوزارة على أن أي حديث عن تنفيذ العقد أو تمريره أو تغييره إلى جهات أخرى يُعد تضليلاً إعلامياً، لعدم استناده إلى أي قرار رسمي نافذ.