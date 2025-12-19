إمام جمعة النجف يشدد على ضرورة المحافظة القيم الإسلامية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية

شدد إمام جمعة النجف، السيد صدر الدين القبانجي، على ضرورة المحافظة القيم الإسلامية خلال الاحتفالات برأس السنة الميلادية، فيما أشار إلى أن هذه الاحتفالات ستكون محرمة إذا جاءت بإطار الترويج لغير الإسلام.

ودعا السيد القبانجي، خلال خطبة اليوم الجمعة، إلى أن تكون احتفالات رأس السنة الميلادية بما يحافظ فيه شعبنا على القيم الإسلامية، مبينًا أن فتاوى العلماء تؤكد أن الاحتفالات إذا كانت ترويجا لغير الإسلام فهي محرّمة، "وفي الوقت نفسه نبارك للشعب المسيحي هذه الأعياد".

في سياق آخر، دان القبانجي "تدنيس المصحف الشريف من قبل مرشح أمريكي للكونغرس، وهذا العمل يُعدّ دليلًا على فشل ثقافي وحضاري لدى الغرب وعجزًا عن مواجهة الإسلام".

وفي شأنٍ آخر، قال إن "الهجوم على محفل يهودي في أستراليا ومقتل 16 شخصا وجرح 40 آخرين فيما سُمّي بعيد الحانوكا، هو عمل مُدان، مؤكدًا افتخاره بموقف المسلم الشجاع أحمد الأحمد الذي هجم على أحد المعتدين وأمسك به، وقد أثنى رئيس الوزراء الأسترالي على هذا الشاب المسلم، مبينًا أن هذه أخلاق الإسلام مقابل أخلاق القمع والاضطهاد".

وفيما يتعلق بنهاية مهمة الأمم المتحدة من العراق، ذكر أن "ذلك يشير إلى الاستقرار الأمني والسياسي، ودخول العراق مرحلة جديدة انتهت فيها الصراعات الداخلية والطائفية، ومحاولات إسقاط النظام وتقسيم العراق وافشال التجربة السياسية الجديدة".