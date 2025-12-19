الـ F_16 تدك مضافتين لـ"داعش" في الانبار تسفر عن سقوط قتلى وتدمير اسلحة

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الجمعة، استهداف مضافتين للإرهابيين في محافظة الانبار؛ ما أوقع قتلى من الإرهابيين وتدمير أسلحة واعتدة.

وذكر بيان للقيادة، "عمل نوعي تقوم به مفاصل قواتنا الأمنية البطلة ضمن جميع قواطع المسؤولية، ومن بينها قاطع قيادة عمليات الجزيرة، فقد تم تنفيذ عملية أمنية ناجحة، وفقاً لمعلومات دقيقة من الشجعان في مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف ومتابعة وتخطيط من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، إذ دكت طائرات F_16 وصقورها الشجعان مضافتين للإرهابيين في شمالي راوة".

وأضاف البيان، ان هذه العملية "أسفرت بحسب المعلومات الأولية عن قتل مجموعة من عصابات داعش الإرهابية كانوا داخل المضافتين وتدمير أسلحة وأعتدة ومعدات ومواد لوجستية".