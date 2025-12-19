قيادة شرطة كركوك تنعى استشهاد العقيد زيد عادل صبيح في ميدان الواجب

نعت قيادة شرطة محافظة كركوك، اليوم الجمعة ( 19 كانون الأول 2025 )، استشهاد العقيد زيد عادل صبيح في ميدان الواجب، بعد تعرضه لمحاولة اغتيال.

وذكرت القيادة في بيان، أنه "بمزيدٍ من الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى قيادة شرطة محافظة كركوك، وعلى رأسها قائد الشرطة اللواء الحقوقي فتاح محمود ياسين الخفاجي، وكافة الضباط والمنتسبين، استشهاد أحد رجالها الأوفياء العقيد زيد عادل صبيح، المنسوب إلى مديرية الجنائية والحركات".

وأضاف البيان أن "القيادة تستذكر المسيرة المهنية المشرفة للفقيد وعطاءه المخلص في أداء واجبه الوطني"، معربة عن "خالص تعازيها وأصدق مواساتها إلى عائلة الشهيد وزملائه ورفاقه".

وختمت القيادة بيانها بالدعاء إلى "المولى عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بنجاة العقيد زيد عادل من محاولة اغتيال تعرض لها في منطقة عرفة داخل مدينة كركوك، بعد إصابته بجروح متوسطة في منطقتي الرقبة والصدر، حيث جرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، قبل أن يفارق الحياة متأثراً بإصابته.