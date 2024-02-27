الحشد: الحديث عن تهديد إرهابي ضد ديالى بات من الماضي

اكد الحشد الشعبي، الثلاثاء، انتهاء أي خطر إرهابي ضد محافظة ديالى.

وقال القيادي في الحشد صادق الحسيني لـ/ المعلومة/،ان "داعش الارهابي حاول بعد 2019 من خلال سلسلة هجمات ارهابية استهدفت محيط قضاء خانقين لخلق توترات ودفع الاسر للنزوح القسري من خلال استغلال جغرافية الارض المعقدة للاختباء وتنظيم مضافات في بعض المناطق الوعرة".

واضاف،ان "الحشد ادرك مبكرا مخططات داعش الارهابي وعمد الى تغيير استراتيجية مسك الارض والاندفاع بقوة نحو العمق وصولا الى زور نهر الوند وبقية المناطق الزراعية وخلق نقاط مرابطة قوة لتامين الطرق الريفية وشن سلسلة عمليات نوعية".

واشار الى ان "ارض النار التي حاول داعش خلقها في ريف خانقين باتت من الماضي وهي الان تشهد صفر خروقات في مشهدها الامني منذ اشهر طويلة بسبب الاداء المميز لتشكيلات الحشد الشعبي".