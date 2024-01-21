الاتحاد الوطني الكوردستاني : سنقف بوجه أي محاولة التفاف على موعد انتخابات الإقليم

اكد الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الاحد، الوقوف بقوة وحزم امام أي محاولة للالتفاف على موعد اجراء انتخابات إقليم كردستان.

وقال القيادي في الاتحاد الوطني غياث السورجي، لـ / المعلومة/، إن "التلويح لبعض الجهات السياسية عن وجود شكوك بتأجيل موعد انتخابات إقليم كردستان الذي حددته المحكمة الاتحادية ليس له أي صحة وان الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزم بالموعد المحدد في شهر أيار من العام الجاري".

وأضاف ان " الحزب سوف لن يسمح لاي جهه سياسية مهما كان نفوذها من الالتفاف على الموعد المحدد لانتخابات الإقليم على الرغم من وجود بعض التحفظات على قانون الانتخابات".

ودعا السورجي، القوى السياسية الكردية الى "الاطمئنان وتبديد مخاوفهم بشان التاجيل لكون الاتحاد الوطني الكردستاني ملتزم بالموعد الذي حددته المحكمة الاتحادية العليا في بغداد".

وكان النائب السابق بيستون فائق، كشف لـ /المعلومة / , عن وجود هواجس بإلغاء او تأجيل موعد اجراء انتخابات برلمان الإقليم بسبب استمرار وتعميق الخلافات بين الحزبيين اليكتي والبارتي ولرغبة الأخير استمرار عمل حكومة البارزاني بلا رقيب تشريعي برلمان .