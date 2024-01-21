الفتح: الحرب الإقليمية "اكذوبة" هدفها تخويف الأنظمة العربية المتخاذلة

اكد القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي، الاحد، ان ما يروجه البعض عبر وسائل الاعلام حول احتمالية قيام حرب إقليمية او حتى ثالثة يدرج ضمن الخطط الامريكية الصهيونية لتحريك الطابور الخامس لتخويف الأنظمة العربية المتخاذلة اتجاه ما يقوم به الكيان من جرائم في غزة.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ / المعلومة/، إن "الولايات المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني يمران بأسوأ حالة من الضعف مما دفعهما الى استخدام الخطط البديلة وهي تحريك الطابور الخامس للترويج الى ان المنطقة ذاهبة الى حرب إقليمية او حتى حرب عالمية ثالثة وذلك لتخويف الأنظمة العربية المتخاذلة اتجاه ما يقوم به الكيان من جرائم في غزة وبدعم امريكي مباشر".

وأضاف ان "الواقع يثبت بان الجانب الأمريكي والكيان الصهيوني لا يستطيعان مواجهة اليمن الصغير بحجمه وامكانياته رغم تجيشها في البحر الأحمر"، مشيرا الى ان "المقاومين اليمنيين يوميا يكبدونهم الخسائر ومازالوا مهيمنين على مجريات البحر الأحمر الأمنية".

ووصف الفتلاوي، الترويج باتساع نطاق الحرب ليشمل الشرق الأوسط بـ "الاكذوبة".