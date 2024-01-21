استدعاء 4 من قيادات "تقدم" إثر تورطهم في شراء ذمم النواب

كشف عبد الواحد الحمد الدليمي، أحد المقربين من حزب تقدم في الأنبار، الأحد، أن لجنة من النزاهة تحقق مع 4 من قيادات الحزب إثر تورطهم في عمليات شراء ذمم بعض النواب أثناء عمليات التصويت لانتخاب رئيس جديد لرئاسة البرلمان.

وقال الدليمي في تصريح ل /المعلومة/ إن "لجنة النزاهة استدعت 4 من أبرز قيادات حزب تقدم على خلفية تورطهم بدفع مبالغ لعدد من أعضاء مجلس النواب مقابل التصويت على مرشح الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي، شعلان الكريم، لشغل منصب رئيس مجلس النواب الجديد".

وأضاف أن "الحلبوسي شكل لجنة مختصة للتفاوض مع النواب قبيل انعقاد الجولة الأولى لانتخاب رئيس جديد، وتم الاتفاق على تخصيص مبالغ مالية طائلة لإغراء بعض النواب بالمال والوعود بالمناصب والمقاولات والتنازلات الأخرى".

وأوضح أن "عقوبات تصل إلى السجن في انتظار المتورطين بعمليات شراء ذمم بعض نواب مجلس النواب وإحالتهم إلى القضاء، ومن ضمنهم الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي.