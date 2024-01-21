تكتل سياسي: تحالف تقدم على وشك التشظي

أكد تكتل سياسي، الأحد، أن تشظي تحالف تقدم يلوح بالأفق، مبينا أن منصب رئيس مجلس النواب سيغير الكثير في الأحزاب السياسية السنية.

وقال أمين عام تيار الانتماء الوطني حكمت سليمان في حديث لـ/ المعلومة /، إن "قوة أي تيار سياسي سني مرتبطة بشكل مباشر بمركزها الحكومي وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان"، مؤكداً أن "فقدان تقدم منصب رئاسة البرلمان عقّد المشهد بالنسبة للحلبوسي الذي بات غير قادر على تولي أي منصب أو الترشيح نظراً لتبعات القضية التي كانت وراء خسارته للمنصب".

وأضاف، أن "تطورات المشهد ستخلق حتماً مراكز قوى داخل تحالف تقدم تنافس قيادة الحلبوسي بشكل مباشر مما يعني أننا أمام تشظي وانقسامات تلوح بالأفق أو ستدفع بعض أقطاب التحالف للالتحاق بقوى أخرى وفق ما تفرزه التحالفات السياسية".

وأشار إلى أن "رئاسة مجلس النواب هي البوصلة التي ستحدد آفاق مستقبل تحالف تقدم بشكل مباشر خاصة وأن خسارة المنصب ستكون لها تداعيات في اتجاهات مختلفة".

وكان محمد الحلبوسي قد خسر منصب رئاسة مجلس النواب وسحبت عضويته بحكم قرار صدر عن المحكمة الاتحادية بسبب قضية النائب السابق ليث الدليمي