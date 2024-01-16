خلية الصقور الاستخبارية ومفرزة من مكافحة المخدرات تقتل اخطر تاجر مخدرات في المثنى

بإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تمكنت قوة من خلية الصقور الاستخبارية بالاشتراك مع مفرزة من مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية من قتل أحد تجار المخدرات يعد من التجار الخطرين جداً وهو المسؤول عن توزيع هذه السموم في محافظات المثنى والنجف الأشرف والديوانية وذي قار.

وذكرت الداخلية في بيان " جاءت عملية قتل هذا المجرم الملقب (بالحجي) بعد الاشتباك معه بمختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة في صحراء السماوة بالتحديد ضمن منطقة الرحاب، وضبطت القوة المنفذة للواجب 3000 حبة مخدرة و3 كيلوغرامات من مادة الكريستال المخدرة، ومدفع هاون عيار 60 ملم و6 قنابر هاون وسلاح نوع BKC"./