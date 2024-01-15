الساعدي يوجه طلباً لرئيس الجمهورية بشأن رومانوسكي ويُحذر

وجه عضو مجلس النواب، سعود الساعدي، اليوم الاثنين، طلبا الى رئاسة الجمهورية بشأن السفيرة الأمريكية لدى العراق، فيما حذر من استمرار استهداف قيادات الحشد الشعبي.

وقال الساعدي، في حديث ل/ المعلومة /، إن "رئيس الجمهورية مطالب بحسب الدستور ووفق احكام المواد 1 وم9 و67 بطرد السفيرة الأمريكية لدى العراق، وفقا للصلاحيات الدستورية الممنوحة له لاسيما المادة 73 من الدستور العراقي بعد استمرار القصف الأمريكي على مقرات القوات الأمنية".

وأضاف، أن "هذه الاعتداءات تعد انتهاكا سافراً لا يمكن السكوت عليها، باعتبارها قد تؤدي لاستمرار لمسلسل استهداف متكرر لقيادات الحشد الشعبي التي تشهد عمليات أمريكية متتالية للاعتداء عليهم واحد تلو الأخر، بظل وجود الصمت الحكومي والنيابي".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن "هذا الاعتداءات الامريكية المتكررة لابد من الوقوف ضدها بردود أفعال حقيقية من الجهات الحكومة والبرلمانية، والمضي بتطبيق قرار 2020".

وفي وقت سابق من اليوم، دعا رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، الحكومة الى تنفيذ قرار انهاء التواجد الأجنبي في العراق، مبيناً ان قرار مجلس النواب الخاص بإنهاء وجود القوات الأجنبية في العراق هو قرار مبدئي وثابت.

وأصدرت اغلب القوى السياسية العراقية تأييدها لرئيس الوزراء بشأن خطوات اخراج القوات الامريكية من العراق بعد سلسلة من الاعتداءات ضد القوات الأمنية العراقية.