النائب انتصار الجزائري تصف امريكا بالمرض المتحول والسبب استيراد القمح الى العراق

بينت عضو مجلس النواب، انتصار الجزائري، اليوم الاثنين، السبب الذي دفع سفيرة واشنطن لدى بغداد لتحدث عن ملف القمح"، وفيما وصفت أمريكا بـ"المرض المتحول"، اشارت الى الطريقة التي سيرد البرلمان العراقي فيها على الاعتداءات الأخيرة.

وقالت الجزائري، في حديث ل/ المعلومة /، إن "أمريكا كالمرض المتحول، وتملك عدة وجوه، وتعمل اي شيء من أجل البقاء في العراق، فنراها تهدد بمشروع الحنطة، وبعد فترة تدخل بملف السلة الغذائية وغيرها"، لافتاً الى أن "هذه التحركات ليست غريبة على الحكومة العراقية، ولابد أن تتصدى لها".

وأضافت، "نتوقع كل شيء من أمريكا لاسيما بعد اتفاق مجلس النواب على إخراج جميع القوات الأجنبية من الأراضي العراقية باعتبار ان الأيام الأخيرة شهدت الكثير من التجاوزات الأمريكية على أراضي البلد وسيادته".

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن "البرلمان سيتصدى للاعتداءات الأمريكية على الأراضي العراقية وسيادة البلد، وسنرد عليها بإخراج قوات واشنطن من البلد".

وفي وقت سابق، اكدت السفيرة الامريكية، لدى العراق، الينا رومانوسكي، ان العراق سيستورد القمح من أمريكا لسد حاجته ودعم شعب العراق بتوفير احتياجاته.

وأثار تصريحات واقوال السفيرة الامريكية، موجة من غضبة وحيرة، خوفاً من التهديد الأمريكي لركيزة مهمة في الاقتصاد العراقي، وخلق أزمة جديدة مثل أزمات الكهرباء والدولار والاعتداءات الأخيرة على القوات الأمنية العراقية.