"خلافات كبيرة".. ما أسباب رفض الحلبوسي ترشح العيساوي لرئاسة البرلمان؟

بين تحالف الفتح، اليوم الاثنين، سبب رفض رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، ترشح سالم العيساوي، فيما تطرق الى خلاف العيساوي والحلبوسي.

وقال القيادي بالتحالف، محمود الحياني، في حديث ل / المعلومة /، إن "هناك خلافاً كبيراً بين رئيس البرلمان السابق، محمد الحلبوسي، والمرشح لرئاسة مجلس النواب، سالم العيساوي"، مبيناً ان "هذا الخلاف لقي بظلاله على جلسة اختيار رئيس البرلمان".

وأضاف، ان "الحلبوسي مصر على عدم تولي العيساوي منصب الرئاسة، الذي استطاع كسب 100 صوت نيابي خلال الجلسة"، مؤكداً أن "الحلبوسي لديه هدف فوز شعلان الكريم باي وسيلة كانت".

وبشان أسباب ترشح الحلبوسي لنائب من خارج الانبار، بين الحياني، ان "رئيس البرلمان السابق، لديه تخوف من حصول أحد نواب محافظة الانبار على منصب رئاسة مجلس النواب، والذي سيؤدي الى تعرض مصالحه للخطر في المحافظة"، مستدركاً بالقول: "الحلبوسي يخشى خسارة لقب (رئيس البرلمان) لاحد النواب في الانبار".

وفي وقت سابق، اتهم احدى الشخصيات العشائرية المقربة من حزب تقدم في محافظة الانبار، الاثنين، الرئيس المخلوع محمد الحلبوسي بالإذعان الى تعليمات ووصايا الشركة الصهيونية في الية ترشيح شخصية مثيرة للجدل لرئاسة مجلس النواب.

وتدور حول مرشح حزب تقدم، شعلان الكريم، الكثير من الاتهامات لاسيما بعد انتشار مقاطع فيديوية له وهو يمجد المقبور صدام بالإضافة الى حضوره بساحات (الذل) في الانبار عام 2014، وسب وشتم القوى السياسية الشيعية.