الباحث بالشأن السياسي، صباح العكيلي : منصب رئاسة الجمهورية تشريفي ولن يؤثر على اخراج الامريكان

رأى الباحث بالشأن السياسي، صباح العكيلي، اليوم الأربعاء، ان منصب رئاسة الجمهورية هو تشريفي وليس تنفيذي ولن يؤثر على موقف الحكومة بإخراج القوات القتالية الامريكية من البلد، فيما أكد ان الحكومة ملزمة بتطبيق قرار السلطة التشريعية السابق.

وقال العكيلي في حديث ل / المعلومة /، إن "الحكومة ستعتمد أقصر الطرق بإخراج هذه القوات عبر تطبيق اتفاقية خروج القوات القتالية"، لافتا الى ان "تفعيل اللجنة الثنائية لإتمام اخراج القوات الامريكية تتضمن الطلب الرسمي لخروج كامل القوات الاجنبية".

وتابع ان "تصريحات رئيس إقليم كردستان التي تدعم استمرار تواجد القوات الأجنبية لا يمثل رأي الشعب العراقي بقدر ما يمثل رايه الشخصي"، مشيرا الى ان "اعتراض القوى السُنية والكردية لن يؤثر على الأغلبية الشيعية في الحكومة ومجلس النواب".

واختتم العكيلي حديثه: ان "قرار البرلمان السابق حسم موقف جميع العراقيين بشان انهاء تواجد القوات القتالية من العراق"، مضيفا ان "منصب رئاسة الجمهورية هو تشريفي وليس تنفيذي ولن يؤثر على موقف الحكومة بإخراج القوات القتالية الامريكية من البلد".

وكان عضو تحالف الفتح خالد السراي، قد أكد في حديث ل / المعلومة /، ان رئاسة الجمهورية غير معنية بملف تواجد القوات الامريكية القتالية داخل العراق، فيما أكد ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو المسؤول الأول عن اخراج القوات الأجنبية.