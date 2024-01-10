الفتح ينتقد رئاسة الجمهورية بدعم الوجود القتالي الامريكي في العراق.. "ليس من شأنها"

اكد عضو تحالف الفتح خالد السراي، اليوم الاربعاء، ان رئاسة الجمهورية غير معنية بملف تواجد القوات الامريكية القتالية داخل العراق، فيما اكد ان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني هو المسؤول الأول عن اخراج القوات الأجنبية.

وقال السراي في حديث ل / المعلومة /، إن "الحكومة ملزمة بتطبيق قرار البرلمان السابق بإخراج القوات القتالية من البلد"، مشيرا الى ان "القوات القتالية الامريكية كانت ولا تزال بموقف المهاجم للقوات الأمنية والمدنيين في العراق".

وتابع، ان "استمرار تواجد القوات الامريكية داخل العراق هو بمثابة استمرار للقصف الهمجي على القادة العسكريين الذين برزوا بالحرب ضد عصابات داعش الإرهابية"، لافتا الى ان "انتفاء الحاجة الى هذه القوات احد الأسباب الرئيسية لإخراجها من البلد، فضلا عن الخروقات العديدة التي تمضي بها".

وأضاف، ان "الحديث خارج اطار ما أعلنت عنه الحكومة عبر السوادني بالمضي في اخراج القوات خلال مدد زمنية غير رسمي ولا تأثير له"، مبينا ان "رئاسة الجمهورية غير معنية بملف التواجد الأمريكي القتالي في العراق".

وتستمر الاجندات الكردية بفرض خطابها المخالف لتوجهات الشعب والحكومة والكتل السياسية عبر السيطرة على منصب رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية عبر محاولة دعم استمرار القوات الأجنبية القتالية بعد اعلان الحكومة عن تشكيل لجنة مشتركة لإعداد جدول زمني لإخراج هذه القوات من البلد.