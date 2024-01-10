تفاصيل حادثة "الدغارة" بالديوانية.. نساء شاركن عصابة خطف بالاشتباك مع قوة أمنية

كشفت الأجهزة الأمنية العراقية ومصادر أمنية، اليوم الأربعاء 10 كانون الثاني/يناير 2024، تفاصيل حادثة "الدغارة" في محافظة الديوانية والتي أدت الى استشهاد ضابط و3 منتسبين، واعتقال عصابة خطف وتحرير مختطفة.

وزارة الداخلية تقول في بيان ان "قوة مشتركة ضمن قاطع قيادة شرطة محافظة الديوانية نفذت عملية أمنية لتحرير مختطفة داخل منزل تابع لعصابة مجرمة"، مشيرة الى أن "أفراد العصابة فتحوا نيران أسلحتهم على القوة المنفذة للواجب فور وصولها".

وتتابع ان "القوة الأمنية تمكنت من قتل أحد أفراد هذه العصابة، فيما أصابت اثنين آخرين من عناصرها وألقت القبض على أربعة منهم بينهم اثنتان من النساء وهم مطلوبون وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".

وتضيف ان "القوة تمكنت من تحرير المختطفة من داخل المنزل الذي كانت تتحصن فيه هذه العصابة المجرمة في ناحية الدغارة"، مبينة أن العملية "أسفرت عن استشهاد ضابط وثلاثة منتسبين نتيجة الاشتباك مع عناصر هذه العصابة، وما زال الواجب مستمراً".

في المقابل، أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، القبض على سبعة متهمين مطلوبين للقضاء عن قضايا تتعلق بالقتل والخطف، فضلا عن مقتل أحد المتهمين أثناء المواجهات مع القوات الأمنية.

وتقول القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، "تنعى القيادة ضباط ومراتب وعلى رأسها قائد شرطة محافظة الديوانية اللواء نجاح محمود سلطان الشهداء الابطال، (الرائد علي أحمد علي ناصر والمفوضين رافد عيدان مطر شمخي ومحمد دايخ جاسم جياد الأعرجي َ محمود كريم عزيز حمزة الهلالي) المنسوبين إلى قسم مكافحة الإجرام الذين استشهدوا أثناء تأديتهم الواجب المقدس وهم يتصدون بكل بسالة وشجاعة للعصابات الإجرامية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار المحافظة بعد أن سطروا بدمائهم الزكية أروع ملاحم البذل والعطاء".

وتؤكد القيادة في بيانها، "تحرير المختطفة وإلقاء القبض على 7 متهمين مطلوبين للقضاء عن قضايا تتعلق بالقتل والخطف فضلا عن مقتل أحد المتهمين أثناء المواجهات مع القوات الأمنية البطلة".

وفجر اليوم الأربعاء، أفادت مصادر أمنية، باندلاع اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية ومطلوبين للقانون أثناء عملية مداهمة منزل في محافظة الديوانية.

وتقول المصادر للسومرية نيوز، ان "اشتباكات اندلعت بين القوات الأمنية ومطلوبين للقانون (عصابة خطف وقتل) أثناء عملية مداهمة منزل بعد تلقي بلاغ بجريمة خطف في ناحية الدغارة بمحافظة الديوانية"، مؤكدة "استشهاد ضابط برتبة رائد وثلاثة منتسبين (منسوبين إلى قسم مكافحة الإجرام الديوانية)".

تكشف المصادر انه "بعد انتهاء الاشتباك والقبض على العصابة، تم العثور على عدد من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة"، مردفة الى ان "القوة الأمنية كانت من اولويات مهامها هي سلامة الفتاة المختطفة والقبض على المطلوبين".