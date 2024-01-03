الأخبار

السوداني يؤكد اهمية اتفاق القوى الفائزة بالانتخابات على تشكيل الحكومات المحلية باسرع وقت


اطلع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني, اليوم الاربعاء, على موقف المشاريع الخدمية المتلكئة والمستمرة بالتنفيذ في المحافظات.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي, ان السوداني ترأس ، اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى لهذا العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، تم فيها بحث الأوضاع العامة في المحافظات، ومناقشة الملفات الأساسية التي تشكل أولويات مهمة للحكومة في تنفيذ أهدافها".

واستعرض المحافظون وفق البيان، المواقف الشهرية للمشاريع الخدمية والاقتصادية في محافظاتهم، كما جرى استعراض المشاريع المتلكئة وأسباب التلكؤ في محافظات (بغداد، وبابل، وميسان، والمثنى، والنجف الأشرف)، وموقف الإجازات الاستثمارية لمحافظات ( المثنى، وديالى، وواسط، والنجف الأشرف، ونينوى)، فضلاً عن بيان موقف المشاريع العاملة على مدار (24 ساعة).

وثمن رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، الجهود الكبيرة المبذولة، وكانت سبباً في نجاح انتخابات مجالس المحافظات، التي تميزت بانسيابيتها ومرونتها وشفافيتها، كما قدم التهاني إلى الفائزين بالانتخابات، واكد أهمية أن تتفق القوى السياسية الفائزة على تشكيل الحكومات المحلية بأسرع وقت ممكن، ووجه باستمرار عقد الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بصرف النظر عن حسم ملف تعيين المحافظين".

وفي إطار جهود الحكومة في تقديم الخدمات للمناطق الجديدة، فقد وجه السوداني, فريق الجهد الخدمي والهندسي بتنفيذ المشاريع الخدمية وإكساء الطرق للمناطق الجديدة في محافظة البصرة، على أن تتم الاستفادة من الأعمال المنفذة عند إعداد مشاريع تقديم الخدمات لها مستقبلاً".

ومن أجل تمكين مجالس المحافظات الجديدة من القيام بمهامها، وجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بما يأتي:

1. تهيئة متطلبات انعقاد مجالس المحافظات، ومنها المتطلبات الإدارية والفنية والحرص على توفير الأجواء الأمنية المناسبة للانعقاد.

2- إجراء عملية التسليم والتسلم للمحافظين الجدد وفق الأطر القانونية وبالصورة المناسبة".

وبهدف الحد من ظاهرة التسول، وجه رئيس مجلس الوزراء جميع المحافظين بالتنسيق التام مع وزارة الداخلية؛ لوضع الحلول الناجعة لهذه الظاهرة".

وشهدت الجلسة بحسب البيان, مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

فقد تقرر تشكيل لجنة بأمر ديواني تتألف من ممثلين عن وزارتي المالية والثقافة وامانة بغداد، ومكتب رئيسِ مجلس الوزراء ، تتولى تقديم دراسة بشأن أبنية ودوائر الـدولـة، وقطع الأراضـي المهجورة والمتروكة في العاصمة بغداد؛ للنهوض بواقعها العمراني، وإظهارها بالشكل اللائق، على أن تنجزَ مهامها خلال ثلاثين يوماً، مع شمول جميع المحافظات بأعمال اللجنة وأغراضها".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
السوداني يؤكد اهمية اتفاق القوى الفائزة بالانتخابات على تشكيل الحكومات المحلية باسرع وقت
المندلاوي يُدين العمل الإرهابي في كرمان ويؤكد تضامن العراق حكومة وشعبا مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية
المرجع الديني الكبير الامام المفدى السيد علي السيستاني يعزي بضحايا تفجير كرمان
التربية تعلن تكييف المناهج الدراسية للصف السادس الاعدادي والثالث المتوسط
التسجيل الكامل لخطاب الامين العام لحزب الله اللبناني سماحة السيد حسن نصر الله بمناسبة ذكرى شهادة القائد قاسم سليماني ورفيقه ابو مهدي المهندس رضوان الله تعالى عليهما
الحكومة العراقية تدين الحادث الارهابي في كرمان الايرانية وتعلن استعدادها لتقديم كل انواع المساعدة
النزاهـة: استقـدام مدير عام شركـة الخطـوط الجويـة العراقية سابقاً
الشيخ همام حمودي: يدين ويسنتكر العمل الارهابي الصهيوني الذي حصل في كرمان
إيران تطالب العراق بتسليمها 38 ارهابيا متواجدين في كردستان
العراق يدين التفجير الارهابي الذي وقع في كرمان بالجمهورية الاسلامية في ايران
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
شريف. الشامي : معلومات خطأ ولم يكن في السعوديه وليس لديه الجنسيه الامريكية مجرد احوازي لا اكثر ولا اقل ظهر ...
الموضوع :
أحمدالابيض من هو❗احمد الابيض المتحدث باسم التظاهرات في العراق ....؟!
دعاء الهاشمي : السلام على السيدة الجليلة بنت الفحول من العرب فاطمة بنت حزام الكلابية ورحمة الله وبركاته السلام عليكِ ...
الموضوع :
وفاة أم البنين (عليها السلام )
مصطفى الهادي : الله يرضى عنك اخ حيدر جواد ويمن عليك بالعلم ويفتح شآبيب رحمته لكم ويجعلكم من المقربين. ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يشيد بالاعلامي الاستاذ حيدر جواد بعد نشره تقريرا حول حقيقة وجود ما يسمى بعلم النفس
حيدر قاسم فرهود : الملحق الثقافي العراقي في الأردن يتعامل مع الطلبه العراقيين بعدم إحترام يتعرض الطلبه للشتم الإهانات اللفظية بشكل ...
الموضوع :
شكوى طالب في ماليزيا
مجيد حجي : قناة الايام من قنوات الحديثة وجميلة في العصر المعاصر يستهدف الى معرفة ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير يلقي محاضرات دينية من على شاشة قناة الايام الفضائية
Karim : ان لله وان اليه راجعون ...
الموضوع :
مصدر: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم قرية العمرانية بديالى الى 10 شهداء كحصيلة نهائية.
مصطفى عبد الحسين : اتقدم بشكوى ضد زين العراق وذلك لسوء الخدمات المقدمة و استغلال الزبائن بالعروض المعلنه واطالب بالتعويض المالي ...
الموضوع :
هيئة الاتصالات تخصص رقماً للمشتركين للشكوى على شركات الهواتف
ابو علي الحمداني : اللة يلع ن اسرائيل دوما وابدا ...
الموضوع :
حزب الله يعلن استشهاد "عباس محمد رعد" نجل رئيس كتلة الوفاء
سالم اليدر : ما بعد النصر وما بعد الهدنه المؤقته وما بعد زيف الاقنعه وسقوطها وما بعد كشف مواقف العرب ...
الموضوع :
غزة على مشارف الانتصار رغم اشتداد المكاره والحصار
ضياء عبد الرضا طاهر : نعم مسرور ابعاد الحلبوسي كان خاطئا حسب الدستور العراقي وانا ارشح السفيره الامريكيه أو السفير البريطاني بمنصب ...
الموضوع :
مسرور بارزاني يدافع عن المزور والمطبع : توقيت عزل الحلبوسي من منصبه كان خاطئا ويدعو الى عدم مساندة فلسطين
فيسبوك