السوداني يؤكد اهمية اتفاق القوى الفائزة بالانتخابات على تشكيل الحكومات المحلية باسرع وقت

اطلع رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني, اليوم الاربعاء, على موقف المشاريع الخدمية المتلكئة والمستمرة بالتنفيذ في المحافظات.

وذكر بيان لمكتبه الاعلامي, ان السوداني ترأس ، اليوم الأربعاء، الجلسة الأولى لهذا العام للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، تم فيها بحث الأوضاع العامة في المحافظات، ومناقشة الملفات الأساسية التي تشكل أولويات مهمة للحكومة في تنفيذ أهدافها".

واستعرض المحافظون وفق البيان، المواقف الشهرية للمشاريع الخدمية والاقتصادية في محافظاتهم، كما جرى استعراض المشاريع المتلكئة وأسباب التلكؤ في محافظات (بغداد، وبابل، وميسان، والمثنى، والنجف الأشرف)، وموقف الإجازات الاستثمارية لمحافظات ( المثنى، وديالى، وواسط، والنجف الأشرف، ونينوى)، فضلاً عن بيان موقف المشاريع العاملة على مدار (24 ساعة).

وثمن رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة، الجهود الكبيرة المبذولة، وكانت سبباً في نجاح انتخابات مجالس المحافظات، التي تميزت بانسيابيتها ومرونتها وشفافيتها، كما قدم التهاني إلى الفائزين بالانتخابات، واكد أهمية أن تتفق القوى السياسية الفائزة على تشكيل الحكومات المحلية بأسرع وقت ممكن، ووجه باستمرار عقد الاجتماع الدوري للهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، بصرف النظر عن حسم ملف تعيين المحافظين".

وفي إطار جهود الحكومة في تقديم الخدمات للمناطق الجديدة، فقد وجه السوداني, فريق الجهد الخدمي والهندسي بتنفيذ المشاريع الخدمية وإكساء الطرق للمناطق الجديدة في محافظة البصرة، على أن تتم الاستفادة من الأعمال المنفذة عند إعداد مشاريع تقديم الخدمات لها مستقبلاً".

ومن أجل تمكين مجالس المحافظات الجديدة من القيام بمهامها، وجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بما يأتي:

1. تهيئة متطلبات انعقاد مجالس المحافظات، ومنها المتطلبات الإدارية والفنية والحرص على توفير الأجواء الأمنية المناسبة للانعقاد.

2- إجراء عملية التسليم والتسلم للمحافظين الجدد وفق الأطر القانونية وبالصورة المناسبة".

وبهدف الحد من ظاهرة التسول، وجه رئيس مجلس الوزراء جميع المحافظين بالتنسيق التام مع وزارة الداخلية؛ لوضع الحلول الناجعة لهذه الظاهرة".

وشهدت الجلسة بحسب البيان, مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

فقد تقرر تشكيل لجنة بأمر ديواني تتألف من ممثلين عن وزارتي المالية والثقافة وامانة بغداد، ومكتب رئيسِ مجلس الوزراء ، تتولى تقديم دراسة بشأن أبنية ودوائر الـدولـة، وقطع الأراضـي المهجورة والمتروكة في العاصمة بغداد؛ للنهوض بواقعها العمراني، وإظهارها بالشكل اللائق، على أن تنجزَ مهامها خلال ثلاثين يوماً، مع شمول جميع المحافظات بأعمال اللجنة وأغراضها".